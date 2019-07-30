2019-07-31T05:23:15+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА

«Большая вода» близко: паводки на реках Хабаровского края заставляют жителей покидать дома

«Большая вода» близко: паводки на реках Хабаровского края заставляют жителей покидать дома«Большая вода» близко: паводки на реках Хабаровского края заставляют жителей покидать домаФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 31 июля на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 31_07_19 08-00 - 09-00

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Июль - время паводков в Хабаровском крае. По прогнозам гидрологов, уровень воды в Амуре может достигнуть 600 сантиметров. Пока у Хабаровска река приблизилась к отметке в 227, обстановка спокойная. Чего нельзя не сказать о районах региона. В Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском вода отступает, зато надвигается к имени Лазо. Спасатели уже отправились в муниципальное образования, чтобы мониторить ситуацию на месте. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - заместитель начальника главного управления МЧС России по краю – начальник управления гражданской обороны и защиты населения Андрей Прокопенко. С 8 утра узнали, может ли повториться наводнение 2013 года, почему дачникам на островах следует срочно вывезти свой урожай и какую работу ведут спасатели, чтобы обеспечить безопасность граждан в условиях возможного подтопления.

«Большая вода» близко: паводки на реках Хабаровского края заставляют жителей покидать дома Фото: Ульяна КОСКИНА

«Большая вода» близко: паводки на реках Хабаровского края заставляют жителей покидать домаФото: Ульяна КОСКИНА

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