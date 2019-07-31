Хоккеисты хабаровского «Амура» сделают в новом сезоне упор на скорость
Прямой эфир 31 июля на частоте 88,3 FM
Хабаровск Эфир 31_07_19 09-00 - 10-00
В 9 утра в студию радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» заглянули новый капитан хоккейной команды «Амур» Максим Кондратьев и руководитель пресс-службы клуба Алексей Чечелев.
Хоккеисты хабаровского «Амура» сделают в новом сезоне упор на скоростьФото: Ульяна КОСКИНА
Поговорили о том, какие задачи ставят перед собой «тигры» в предстоящем сезоне, о новой абонементной программе, и какие приятные сюрпризы ждут болельщиков.