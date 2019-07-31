2019-07-31T06:08:09+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА

Хоккеисты хабаровского «Амура» сделают в новом сезоне упор на скорость

Хоккеисты хабаровского «Амура» сделают в новом сезоне упор на скоростьХоккеисты хабаровского «Амура» сделают в новом сезоне упор на скоростьФото: Ульяна КОСКИНА

Прямой эфир 31 июля на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 31_07_19 09-00 - 10-00

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В 9 утра в студию радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» заглянули новый капитан хоккейной команды «Амур» Максим Кондратьев и руководитель пресс-службы клуба Алексей Чечелев.

Хоккеисты хабаровского «Амура» сделают в новом сезоне упор на скорость Фото: Ульяна КОСКИНА

Хоккеисты хабаровского «Амура» сделают в новом сезоне упор на скоростьФото: Ульяна КОСКИНА

Поговорили о том, какие задачи ставят перед собой «тигры» в предстоящем сезоне, о новой абонементной программе, и какие приятные сюрпризы ждут болельщиков.

Хоккеисты хабаровского «Амур» сделают в новом сезоне упор на скорость Фото: Ульяна КОСКИНА

Хоккеисты хабаровского «Амур» сделают в новом сезоне упор на скоростьФото: Ульяна КОСКИНА

Хоккеисты хабаровского «Амур» сделают в новом сезоне упор на скорость Фото: Ульяна КОСКИНА

Хоккеисты хабаровского «Амур» сделают в новом сезоне упор на скоростьФото: Ульяна КОСКИНА

Хоккеисты хабаровского «Амур» сделают в новом сезоне упор на скорость Фото: Ульяна КОСКИНА

Хоккеисты хабаровского «Амур» сделают в новом сезоне упор на скоростьФото: Ульяна КОСКИНА

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