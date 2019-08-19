2019-08-20T08:28:16+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Полиция получит доступ к геолокации телефона ребенка: как будут искать в Хабаровске «потеряшек»

Полиция получит доступ к геолокации телефона ребенка: как будут искать в Хабаровске «потеряшек»Полиция получит доступ к геолокации телефона ребенка: как будут искать в Хабаровске «потеряшек»Фото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 20 августа 88,3 FM

Хабаровск Эфир 20_08_19

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А вы знаете, как действовать, если ребенок потерялся? Куда звонить и к кому обращаться? Нередки случаи, когда дети, в том числе, в Хабаровске пропадают и родители даже не понимают, где их искать. Теперь полицейские получать доступ к геолокации телефона или планшета ребенка по заявлению взрослых. Таким образом, можно будет облегчит поиски. Конечно, во время летних каникул детская безопасность висит на волоске еще и из-за сезона купания. За эти три месяца утонуло достаточное число несовершеннолетних, которые проводили отдых на заброшенных карьерах и водоемах. Все они были без присмотра. В гостях у нас побывал старший специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов. С 8 утра говорили о том, как обезопасить наших детей от несчастных случаев.

Полиция получит доступ к геолокации телефона ребенка: как будут искать в Хабаровске «потеряшек» Фото: Ульяна КОСКИНА

Полиция получит доступ к геолокации телефона ребенка: как будут искать в Хабаровске «потеряшек»Фото: Ульяна КОСКИНА

А в следующем часе к разговору присоединился преподаватель по прыжкам на батуте, председатель хабаровской краевой федерации по прыжкам батуте Александр Шелехов. Выяснили, почему именно Хабаровск стал площадкой для проведения Кубка мира по прыжкам на батуте, кто представит край на соревнованиях и какая награда ждет спортсменов.

Впервые в Хабаровске пройдет мировое первенство по прыжкам на батуте Фото: Ульяна КОСКИНА

Впервые в Хабаровске пройдет мировое первенство по прыжкам на батутеФото: Ульяна КОСКИНА

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