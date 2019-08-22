2019-08-23T07:20:52+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Паркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройства

Паркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройстваПаркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройстваФото: Борис КОКУРИН

Слушайте прямой эфир 23 августа на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 26_08_19

00:00
00:00

Автомобили на газонах, автомобили перед дверью подъезда, автомобили под окном, автомобили на тротуаре. И так вечно можно перечислять. Человеческая наглость она бесконечна. И кажется, что не одного из нарушителей правил благоустройства, а они таковыми являются в данном случае, не смогут наказать. А нет. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - исполняющий обязанности начальника управления административно-технического контроля администрации города Хабаровска Маргарита Найда. С 9 утра узнали, какая ответственность ждет любителей оставить свою машину на газоне, почему краевой центр превратился в город заборов и как их можно убрать.

Паркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройства Фото: Сергей ПЯТКОВ

Паркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройстваФото: Сергей ПЯТКОВ

А с 19 по 22 сентября в легкоатлетическом манеже Хабаровска пройдет «Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка». Что интересного там будет, кто представит продукцию ведущих отраслей промышленности и какие перспективы ждут участников. Об этом и не только рассказала заместитель директора «Хабаровской международной ярмарки» Лариса Ковширко.

«Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка» открыта для всех Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка» открыта для всехФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 99.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Хабаровский лучник взял «бронзу» на финале Кубка Европы в Германии
В Хабаровском крае не сказочные три медведя задавили собак
В Хабаровском крае предложили вариант оплаты капремонта без комиссий
Для маленьких сельчан в Хабаровском крае достраивают детский сад
Мало воды? В центре Хабаровска прорвало трубу водоснабжения
В ЕАО подготовили больше 20 пунктов временного размещения для подтопленцев
Грантами отметили муниципалов-отличников в Хабаровском крае
На «Улицах Дальнего Востока» во Владивостоке гостей напоят березовым соком из Хабаровского края
Парень и девушка покалечились на «зебре» в Хабаровске
«Россельхозбанк» снизил ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»
Арт-площадка украсит межпоселенческую библиотеку в Хабаровском крае
Продавцу в Хабаровске пришлось возвращать кредит клиентки с переплатой
Уровень Амура в Комсомольске 23 августа 2019: до опасного явления осталось полметра
Японские студенты нашли повод для радости в хабаровском храме
Волонтеры устроили масштабную уборку рядом с заповедником Хабаровского края
Движение по дороге «Биробиджан-Амурзет» ограничили до 30 сентября
Директора мебельного цеха в Хабаровске обвиняют в убийстве подчиненного
Улицу Флегонтова в Хабаровске осушают с помощью насосов
Частный дом в Хабаровском крае оказался хранилищем боеприпасов