Паркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройства

22 Авг. 08:44 2019-08-23T07:20:52+03:00

Хабаровск Эфир 26_08_19 00:00 00:00

Автомобили на газонах, автомобили перед дверью подъезда, автомобили под окном, автомобили на тротуаре. И так вечно можно перечислять. Человеческая наглость она бесконечна. И кажется, что не одного из нарушителей правил благоустройства, а они таковыми являются в данном случае, не смогут наказать. А нет. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - исполняющий обязанности начальника управления административно-технического контроля администрации города Хабаровска Маргарита Найда. С 9 утра узнали, какая ответственность ждет любителей оставить свою машину на газоне, почему краевой центр превратился в город заборов и как их можно убрать.

Паркуюсь, где хочу и даже на газоне: какие штрафы ждут хабаровчан за нарушение правил благоустройстваФото: Сергей ПЯТКОВ

А с 19 по 22 сентября в легкоатлетическом манеже Хабаровска пройдет «Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка». Что интересного там будет, кто представит продукцию ведущих отраслей промышленности и какие перспективы ждут участников. Об этом и не только рассказала заместитель директора «Хабаровской международной ярмарки» Лариса Ковширко.