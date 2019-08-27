Рыбный вопрос: в Хабаровском крае разрешили вести промысел кеты и горбуши в верхних районах Амура

27 Авг. 08:55 2019-08-28T07:21:21+03:00

Павел Симигин 00:00 00:00

Рыба на Дальнем Востоке - на вес золота. Сейчас от жителей региона поступает шквал жалоб на сокращение количества кеты и горбуши в Амуре. Решить вопрос позволит перераспределение квот в пользу верхних районов Амура: Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского районов. Предложение прозвучало на заседании комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Минувшая неделя была богата на внимание федеральных чиновников к нашему региону. Обсуждались разные актуальные темы. Например, выделение дополнительных средств на реализацию проекта «Комфортная городская среда». Об этом и не только поговорили в 9 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» с заместителем председателя законодательной думы Хабаровского края Павлом Симигиным.