2019-08-28T07:21:21+03:00
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Рыбный вопрос: в Хабаровском крае разрешили вести промысел кеты и горбуши в верхних районах Амура

Рыбный вопрос: в Хабаровском крае разрешили вести промысел кеты и горбуши в верхних районах АмураРыбный вопрос: в Хабаровском крае разрешили вести промысел кеты и горбуши в верхних районах АмураФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 28 августа на частоте 88,3 FM

Павел Симигин

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Рыба на Дальнем Востоке - на вес золота. Сейчас от жителей региона поступает шквал жалоб на сокращение количества кеты и горбуши в Амуре. Решить вопрос позволит перераспределение квот в пользу верхних районов Амура: Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского районов. Предложение прозвучало на заседании комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб. Минувшая неделя была богата на внимание федеральных чиновников к нашему региону. Обсуждались разные актуальные темы. Например, выделение дополнительных средств на реализацию проекта «Комфортная городская среда». Об этом и не только поговорили в 9 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» с заместителем председателя законодательной думы Хабаровского края Павлом Симигиным.

Рыбный вопрос: в Хабаровском крае разрешили вести промысел кеты и горбуши в верхних районах Амура Фото: Сергей ПЯТКОВ

Рыбный вопрос: в Хабаровском крае разрешили вести промысел кеты и горбуши в верхних районах АмураФото: Сергей ПЯТКОВ

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