2019-08-28T11:20:53+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАКонстантин ТЕРЕХОВ

Иван Крюков: Культура - она воспитывает человека от и до.

Культура - она воспитывает человека от и доКультура - она воспитывает человека от и доФото: Сергей ПЯТКОВ

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эфир КП-Хабаровск 28_08_2019

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Генеральный директор хабаровского краевого музея им. Гродекова Иван Крюков в эфире "Комсомольской Правды - Хабаровск" поделился впечатлениями от того, насколько интересные люди живут в Кировском районе краевого центра: внучка купца Плюснина, один из тех кто арестовывал последнего китайского императора Пу И, секретарь одного из видных руководителей Хабаровского края в советский период Алексея Черного и многие, многие другие люди, чьи воспоминания способны украсить и книги по истории края и музейные экспозиции.

Эти же люди помнят и то как выглядел Кировский район ранее, сейчас это не самое презентабельное место. Возможно, одна из причин грустного ландшафта, где есть свалки, например, - это отсутствие культуры в широком смысле. И если сделать упор на культуру, то это не сразу, но способно повлиять в том числе и на экономику региона, в мире уже есть похожие примеры.

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