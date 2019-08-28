Иван Крюков: Культура - она воспитывает человека от и до.

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-28T11:20:53+03:00

эфир КП-Хабаровск 28_08_2019 00:00 00:00

Генеральный директор хабаровского краевого музея им. Гродекова Иван Крюков в эфире "Комсомольской Правды - Хабаровск" поделился впечатлениями от того, насколько интересные люди живут в Кировском районе краевого центра: внучка купца Плюснина, один из тех кто арестовывал последнего китайского императора Пу И, секретарь одного из видных руководителей Хабаровского края в советский период Алексея Черного и многие, многие другие люди, чьи воспоминания способны украсить и книги по истории края и музейные экспозиции.

Эти же люди помнят и то как выглядел Кировский район ранее, сейчас это не самое презентабельное место. Возможно, одна из причин грустного ландшафта, где есть свалки, например, - это отсутствие культуры в широком смысле. И если сделать упор на культуру, то это не сразу, но способно повлиять в том числе и на экономику региона, в мире уже есть похожие примеры.