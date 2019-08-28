2019-08-29T07:34:00+03:00
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Евгений Солоненко в эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»

председатель Молодежной общественной палаты при законодательной думы Хабаровского края Евгений Солоненкопредседатель Молодежной общественной палаты при законодательной думы Хабаровского края Евгений СолоненкоФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 29 августа на частоте 88,3 FM

Евгений Солоненко

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В Хабаровском крае фермеры подсчитывают убытки от наводнения. От большой воды пострадали сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства в Хабаровском и имени Лазо районах. Пока специалисты затрудняются дать прямой ответ на вопрос о том, как паводок повлияет в конечном итоге на урожай. Но, как известно, граждане могут получить компенсацию, для этого в муниципальных образованиях работают комиссии. Также многие хозяйства не могут приступить к работе в полях из-за переувлажнения почвы. Дождей в этом году прошло очень много. Об этом и не только поговорили в 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» с председателем Молодежной общественной палаты при законодательной думы Хабаровского края Евгением Солоненко.

председатель Молодежной общественной палаты при законодательной думы Хабаровского края Евгений Солоненко Фото: Сергей ПЯТКОВ

председатель Молодежной общественной палаты при законодательной думы Хабаровского края Евгений СолоненкоФото: Сергей ПЯТКОВ

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