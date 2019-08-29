2019-08-30T07:16:10+03:00
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Пятерки в мой дневник: хабаровские школы готовы встретить детей в новом учебного году

Пятерки в мой дневник: хабаровские школы готовы встретить детей в новом учебного годуПятерки в мой дневник: хабаровские школы готовы встретить детей в новом учебного годуФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 30 августа на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 30_08_19

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Летний каникулы подходят к концу, а значит скоро хабаровские школьники сядут за парты. Ранее в образовательных учреждениях прошел ремонт, там где нужно провели необходимые работы. Сейчас все заведения готовы встретить детей. В этом году в программу войдут новые предметы, а некоторые действующие до сих пор вызывают сомнение у родителей. Также не меньше интересует вопрос оплаты за капитальный ремонт и группы продленного дня. Об этом и не только поговорили в 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». К разговору присоединился заместитель начальника управления образования администрации города Хабаровска Владислав Савкин.

Пятерки в мой дневник: хабаровские школы готовы встретить детей в новом учебного году Фото: Сергей ПЯТКОВ

Пятерки в мой дневник: хабаровские школы готовы встретить детей в новом учебного годуФото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровский музыкальный театр готовится дать старт Фестивалю индийской культуры в России. 4 сентября на подмостках состоится шоу Drishtikon Dance Group. Хореограф - Адити Мангалдас. Кстати, событие коснется не только краевого центра, но и еще 10 городов. Что интересного ждет жителей на время фестиваля и каким будет новый театральный сезон в музкомедии, узнали у артиста-вокалиста Никиты Туранова.

Хабаровский музыкальный театр готовит в новом сезоне сюрпризы для зрителей Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровский музыкальный театр готовит в новом сезоне сюрпризы для зрителейФото: Сергей ПЯТКОВ

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