26 Авг. 08:22 2019-08-30T08:53:25+03:00

Фестиваль варенья в Дормидонтовке: когда сладкое становится выгодным и привлекательным Фото: Борис КОКУРИН

Эксперт 26_08_2019 00:00 00:00

Девять лет назад в Дормидонтовке Вяземского района Хабаровского края люди на сходе искали что у них есть и на чём можно заработать. Кто-то предложил чаепитие, кто-то вспомнил о варенье, которое в больших объемах варят местные. Последнее и стало основой для фестиваля.

Фестиваль варенья в Дормидонтовке: когда сладкое становится выгодным и привлекательнымФото: Сергей ПЯТКОВ

На первом фестивале продали 5 баночек варенья. Потом объемы торгов стали расти. Благодаря фестивалю, Вяземский район стал в крае лидером по въездному туризму. Сама Дормидонтовка преобразилась, появилась и фестивальная площадь и детская площадка, и концертная площадка и многое другое.

Фестиваль варенья в Дормидонтовке: когда сладкое становится выгодным и привлекательнымФото: Сергей ПЯТКОВ

Рецепт успеха мы обсуждали в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" с автором идеи фестиваля варенья в Дормидонтовке, членом Общественной палаты Хабаровского края Валентиной Кудряшовой.