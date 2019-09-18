Нелегальная кета заполоняет рынки: хабаровские продавцы рискуют попасть на штраф

18 Сент. 08:59 2019-09-19T07:51:44+03:00

Хабаровск Эфир 19_09_19 00:00 00:00

Путина идет полным ходом в Хабаровском крае, а в это время нелегальные продавцы пытаются сбагрить рыбу горожанам без документов. Лицензию они должны были получить заранее в управлении торговли, вот только не каждый спешит это сделать. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации города Хабаровска. С 8.30 узнали, в каких районах чаще всего регистрируют нарушения, какие штрафы ждут продавцов, и как решается вопрос со стихийными рынками в краевом центре.

Нелегальная кета заполоняет рынки: хабаровские продавцы рискуют попасть на штрафФото: Сергей ПЯТКОВ

А 19 сентября в легкоатлетическом манеже стартовала межрегиональная приамурская торгово-промышленная ярмарка. Чем запомнится мероприятия хабаровчанам, рассказала заместитель директора «Хабаровской международной ярмарки» Лариса Ковширко.

Все на ярмарку: в Хабаровске октрылась межрегиональная приамурская торгово-промышленная ярмаркаФото: Сергей ПЯТКОВ

Ну, а в 9 утра по традиции музыкальный час. К нам в студию заглянул солист мужского квартета «Триумф» Сергей Уваров.