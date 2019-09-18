СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-18T11:09:03+03:00

Разговор о погоде и о природе или как светские темы становятся основополагающими Фото: Борис КОКУРИН

эксперт 18_09_2019 00:00 00:00

Среда порой воспринимается, как минипятница. Поэтому мы решили поговорить на казалось бы легкие темы о погоде и о природе. Но простыми они оказались лишь на первый взгляд. Нарушение экологического баланса привел к изменению характера погоды, что уже имеет катастрофические последствия. В этом высказалась и первая погодная ведущая Хабаровского края из не специалистов Гидрометцентра Надежда Выходцева и эколог Владимир Сидоров.