2019-09-23T09:25:55+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему миру

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему мируВерни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему мируФото: Борис КОКУРИН

Слушайте эфир от 16 сентября 2019 на 88,3 FM

эксперт 16_09_2019

00:00
00:00

Хабаровчанка Олеся Смирнова разыскивает свою дочь и просит ей в этом помочь. Бывший муж увёз ребенка за границу сначала в Южную Корею, потом в Японию. Сейчас следы их затерялись.

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему миру Фото: Сергей ПЯТКОВ

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему мируФото: Сергей ПЯТКОВ

В программе приняли участие также психолог Илья Латыпов, который раскрыл возможные причины, что привели к семейной драме, и по телефону журналист, правозащитник Екатерина Гордон, которая специализируется на защите прав женщин.

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему миру Фото: Сергей ПЯТКОВ

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему мируФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 49.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24