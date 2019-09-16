16 Сент. 08:56 2019-09-23T09:25:55+03:00

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему миру Фото: Борис КОКУРИН

эксперт 16_09_2019 00:00 00:00

Хабаровчанка Олеся Смирнова разыскивает свою дочь и просит ей в этом помочь. Бывший муж увёз ребенка за границу сначала в Южную Корею, потом в Японию. Сейчас следы их затерялись.

Верни дочь: хабаровчанка ищет своего ребенка по всему мируФото: Сергей ПЯТКОВ

В программе приняли участие также психолог Илья Латыпов, который раскрыл возможные причины, что привели к семейной драме, и по телефону журналист, правозащитник Екатерина Гордон, которая специализируется на защите прав женщин.