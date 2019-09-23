Свиньи в опасности: близ Хабаровского края бушует африканская чума свиней

23 Сент. 10:09 2019-09-23T10:55:51+03:00

экспетр 23_09_2019 00:00 00:00

В Амурской области, Еврейской автономии и в Приморье среди домашних свиней и диких кабанов распространяется вспышка африканской чумы свиней. Для этих животных болезнь смертельная. А если какая-то особь выживет, что на всю жизнь останется носителем вируса. Сразу оговоримся, что для человека инфекция не заразная, но фермеры могут понести большие потери. Откуда пришла эта зараза и можно ли от неё избавиться мы говорили с начальником отдела организации проведения противозоотических, карантинных мероприятий и лечебной работы управления ветеринарии Хабаровского края Мариной Даниловой.