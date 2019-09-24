2019-09-24T08:20:02+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостью

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостьюДеловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостьюФото: Борис КОКУРИН

Слушайте эфир от 24 сентября 2019 на 88,3 FM

эксперт 24_09_2019

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Как трудоустроиться инвалиду, как добиться создания доступной среды для всех в эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсуждали с старшим помощником прокурора Кировского района Анной Лозовицкой.

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостью Фото: Сергей ПЯТКОВ

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостьюФото: Сергей ПЯТКОВ

Чистота сделок с недвижимостью стала темой беседы с заместителем начальника отдела государственной регистрации управления Росреестра по Хабаровскому краю Екатериной Кондратьевой.

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостью Фото: Сергей ПЯТКОВ

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостьюФото: Сергей ПЯТКОВ

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