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Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостью Фото: Борис КОКУРИН

эксперт 24_09_2019 00:00 00:00

Как трудоустроиться инвалиду, как добиться создания доступной среды для всех в эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы обсуждали с старшим помощником прокурора Кировского района Анной Лозовицкой.

Деловой вторник: трудоустройство инвалидов и чистота сделок с недвижимостьюФото: Сергей ПЯТКОВ

Чистота сделок с недвижимостью стала темой беседы с заместителем начальника отдела государственной регистрации управления Росреестра по Хабаровскому краю Екатериной Кондратьевой.