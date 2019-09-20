2019-09-25T09:22:42+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы.

И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы.И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы.Фото: Борис КОКУРИН

Слушайте эфир от 20 сентября 2019 на 88,3 FM

эксперт 20_09_2019

00:00
00:00

Пятница - повод поговорить о вечном и расслабиться. Идеально для этого подходят темы об искусстве и погоде.

В Хабаровск приехала уникальная выставка ивановского ситца из цикла "Коллекционируя Россию". Эта ткань с уникальной историей, например, победоносно в Париж она пришла из России. В платьях из ситца аристократки принимали по утрам в своих будуарах друзей. Цвета и узоры на этом материале имеют свою занимательную эволюцию. О редкостях, тонкостях, деталях и особенностях в эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы говорили с директором музея Ивановского ситца Галиной Каревой и заведующей музейно-культурным центром "Амурский Утес" Дарьей Петрушкиной.

И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы. Фото: Сергей ПЯТКОВ

И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы.Фото: Сергей ПЯТКОВ

И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы. Фото: Сергей ПЯТКОВ

И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы.Фото: Сергей ПЯТКОВ

О погоде, о прошедшем лете, о том как долго будет длится осень и о видах на зиму беседовали с начальником отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Галиной Брынцевой.

И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы. Фото: Сергей ПЯТКОВ

И немного о погоде: пока в Хабаровске тепло, октябрь ждём ниже нормы.Фото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 47.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
2:1 – «СКА-Хабаровск» в дополнительном времени выходят вперед
Основное время матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» закончилось со счетом 1:1
Первое пенальти на матче «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» назначено в пользу хабаровчан
Второй тайм матча «СКА-Хабаровск» - «Ахмат» - первый гол
Болельщики «Ахмата» пообещали зарезать барана, если команда победит
Первый тайм матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" закончился с нулевым счетом
Матч "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" проходит в краевом центре
В Биробиджан приехали шесть именитых олимпийских чемпионов
Спасатели возобновили поиски пропавших отца и дочки на реке Амгунь в Хабаровском крае
В Амуре на севере Хабаровского края нашли браконьерскую сеть
После выхода из тюрьмы хабаровчанин награбил еще на четыре года колонии
«Россельхозбанк» обновил мобильный банк для бизнеса
Авиакомпании в Хабаровском крае перейдут на международные рейсы
В список пострадавших от наводнения вошли почти семь тысяч комсомольчан
Разыскиваемый любитель наркотиков из Бурятии попался на мошенничестве в Хабаровске
В Хабаровском крае освоили президентский грант на поход по «дикой» территории
В Хабаровске возобновят речные перевозки на левый берег Амура с 27 сентября
Под Хабаровском очевидцам пришлось смотреть на «фарш» из машины
Для осужденных в Хабаровском крае организовали «Школу подготовки к освобождению»
Комсомольчанину срочно пришлось менять жилье из-за неоплаченной коммуналки
«Большая вода» постепенно отступает в Биробиджане
Пассажиры вышли покалеченными из автобуса в Хабаровске
Выращивал коноплю и незаконно хранил боеприпасы домовладелец в Хабаровском крае
Под Хабаровском иномарка проехала по пешеходу, лежащему на дороге
Мэр Хабаровска назначил «главного» по Индустриальному району
Комсомольчанам отключат электричество за долг в 6,8 миллиона рублей
Дни китайского кино скрасят выходные хабаровчан
В Хабаровском крае осудят участников круговорота взяток в лесу
В районы Хабаровского края направили «Бизнес-десант»