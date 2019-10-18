2019-10-21T10:00:49+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

ФСС начал тестировать социальный навигатор в Хабаровском крае

ФСС начал тестировать социальный навигатор в Хабаровском краеФСС начал тестировать социальный навигатор в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Слушайте эфир от 18 октября 2019 на 88,3 FM

Эксперт_ФСС_18_10_2019

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Приложение "Социальный навигатор" запустил фонд социального страхования, пока в тестовом режиме. Первыми с ним могут ознакомиться жители Хабаровского края и ускорить решение своих вопросов, например, верно ли выплачены больничные, когда пройти санаторно-курортное лечение и много другое. Подробнее о разработке в эфире радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" рассказали управляющий хабаровским отделением ФСС Андрей Деркач, начальник отдела страхования профессиональных рисков Татьяна Семенюк, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам хабаровского отделения ФСС Татьяна Чурбанова.

ФСС начал тестировать социальный навигатор в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ

ФСС начал тестировать социальный навигатор в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

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