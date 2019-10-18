18 Окт. 04:22 2019-10-22T05:13:20+03:00

Анастасия Шитикова привезла в Хабаровск золото первенство мира по самбо Фото: Сергей ПЯТКОВ

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Впервые хабаровские спортсмены завоевали золото первенства мира по самбо среди юниоров. Это сумела сделать Анастасия Шитикова. Она побывала в студии радио "Комсомольской Правды - Хабаровск" сразу по прилёту из Ташкента, где проходило соревнование. Вместе с ней пришел и президент Хабаровской краевой федерации самбо Владимир Чернозём.