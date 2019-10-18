Хабаровск привлекает застройщиков

18 Окт. 07:40 2019-10-23T09:08:17+03:00

эксперт_архитектура_18_10_2019 00:00 00:00

Пространство города формирует настроение его граждан. Именно поэтому к архитектуре столь огромное внимание. В Хабаровске свободных участков для новых строительных проектов нет, но есть уже изношенные бараки, расселение которых позволит реализации современных архитектурных замыслов. Об этом на радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы говорили с заместителем начальника отдела по выдаче разрешительной документации департамента архитектуры администрации Хабаровска Ларисой Заусаевой

Хабаровск привлекает застройщиковФото: Сергей ПЯТКОВ

и главным специалистом отдела развития территории и торгов департамента архитектуры администрации Хабаровска Алиной Толкачёвой.