Хабаровск привлекает застройщиков
Слушайте эфир от 18 октября 2019 года на 88,3 FM
эксперт_архитектура_18_10_2019
Пространство города формирует настроение его граждан. Именно поэтому к архитектуре столь огромное внимание. В Хабаровске свободных участков для новых строительных проектов нет, но есть уже изношенные бараки, расселение которых позволит реализации современных архитектурных замыслов. Об этом на радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" мы говорили с заместителем начальника отдела по выдаче разрешительной документации департамента архитектуры администрации Хабаровска Ларисой Заусаевой
Хабаровск привлекает застройщиковФото: Сергей ПЯТКОВ
и главным специалистом отдела развития территории и торгов департамента архитектуры администрации Хабаровска Алиной Толкачёвой.
Хабаровск привлекает застройщиковФото: Сергей ПЯТКОВ