Аниматора вызывали: как в Хабаровске организовать незабываемый праздник

21 Нояб. 07:16 2019-11-22T07:33:48+03:00

Хабаровск эфир 22_11_19 08-00 - 09-00 00:00 00:00

В 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Галина Мудряк, больше известная, как «мама» хабаровских аниматоров. Галина знает толк в организации праздников и поэтому решила поделиться с нами секретами о том, как сделать мероприятие веселым и запоминающимся. К слову, впереди череда новогодних утренников и корпоративов.