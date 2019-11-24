2019-11-25T09:40:37+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Первый на Дальнем Востоке центр «Российского движения школьников» открылся в Хабаровске

Первый на Дальнем Востоке центр «Российского движения школьников» открылся в ХабаровскеПервый на Дальнем Востоке центр «Российского движения школьников» открылся в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 25 ноября на частоте 88,3 FM

Хабаровск эфир 25_11_19 09-00 - 10-00

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Первый на Дальнем Востоке центр «Российского движения школьников» открылся в Хабаровске. Накануне прошел слет участников, на котором обсудили перспективы и направления работы. В гостях - заведующий сектором управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска Надежда Бондаренко и председатель регионального отделения Российского движения школьников в Хабаровском крае Александр Воробьев. С 9 утра обсудили, почему возникла необходимость открыть центр именно в Хабаровске, как будет выстроена работа организации, чем занимаются в РДШ и как стать единомышленником.

Первый на Дальнем Востоке центр «Российского движения школьников» открылся в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

Первый на Дальнем Востоке центр «Российского движения школьников» открылся в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

А с самого утра узнали, как изменятся правила отлова бездомных животных со следующего года, как обеспечивают безопасность на льду сотрудники МЧС, а также, как повлияло потепление в краевом центре на аварийность.

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