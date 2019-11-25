2019-11-26T05:19:56+03:00
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Сбербанк исполняет желания хабаровчан в преддверии Нового года

Сбербанк исполняет желания хабаровчан в преддверии Нового года. Фото: ПАО СбербанкСбербанк исполняет желания хабаровчан в преддверии Нового года. Фото: ПАО Сбербанк

Слушайте прямой эфир 26 ноября на частоте 88,3 FM

Сбербанк 26_11_19

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В преддверии Нового года хабаровчане устремились за подарками для близких и друзей. Каждого хочется порадовать, но все, как говорится, упирается в деньги. А между тем, в рамках новогодней акции Сбербанк предлагает сниженные процентные ставки по потребительским кредитам. Таким образом, жители смогут исполнить желания с меньшей нагрузкой. В 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела коммуникаций, событийных проектов Сбербанка Анастасия Пиотрович и руководитель флагманского офиса Сбербанка Манана Дзерекидзе. Узнали, что лучше взять: кредит или оформить кредитную карту, какие покупки совершают жители на займы. В прямом эфире также все о новогоднем кредите!

Сбербанк исполняет желания хабаровчан в преддверии Нового года Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сбербанк исполняет желания хабаровчан в преддверии Нового годаФото: Сергей ПЯТКОВ

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