Сбербанк исполняет желания хабаровчан в преддверии Нового года

25 Нояб. 10:04 2019-11-26T05:19:56+03:00

Сбербанк 26_11_19 00:00 00:00

В преддверии Нового года хабаровчане устремились за подарками для близких и друзей. Каждого хочется порадовать, но все, как говорится, упирается в деньги. А между тем, в рамках новогодней акции Сбербанк предлагает сниженные процентные ставки по потребительским кредитам. Таким образом, жители смогут исполнить желания с меньшей нагрузкой. В 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела коммуникаций, событийных проектов Сбербанка Анастасия Пиотрович и руководитель флагманского офиса Сбербанка Манана Дзерекидзе. Узнали, что лучше взять: кредит или оформить кредитную карту, какие покупки совершают жители на займы. В прямом эфире также все о новогоднем кредите!