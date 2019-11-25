По тонкому льду: хабаровчане рискуют жизнью ради рыбалки

25 Нояб. 10:09 2019-11-26T05:21:09+03:00

Алексей Жуков 26_11_19 00:00 00:00

Зима в этом году наступила раньше обычного в Хабаровске. А между тем, лед на Амуре еще не окреп, но заядлых рыбаков это совсем не пугает и прогнать их от сокровенной лунки удается с трудом. К решению вопроса уже подключились специалисты администрации города, которые тщательно следят за безопасностью горожан. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела управления ГО и ЧС администрации города Хабаровска Алексей Жуков. Обсудим вместе, какую толщину льда можно считать безопасной, где выше риск провалиться под лед и как помочь себе, если оказался в воде.