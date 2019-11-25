2019-11-26T05:21:09+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

По тонкому льду: хабаровчане рискуют жизнью ради рыбалки

По тонкому льду: хабаровчане рискуют жизнью ради рыбалкиПо тонкому льду: хабаровчане рискуют жизнью ради рыбалкиФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 26 ноября на частоте 88,3 FM

Алексей Жуков 26_11_19

00:00
00:00

Зима в этом году наступила раньше обычного в Хабаровске. А между тем, лед на Амуре еще не окреп, но заядлых рыбаков это совсем не пугает и прогнать их от сокровенной лунки удается с трудом. К решению вопроса уже подключились специалисты администрации города, которые тщательно следят за безопасностью горожан. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела управления ГО и ЧС администрации города Хабаровска Алексей Жуков. Обсудим вместе, какую толщину льда можно считать безопасной, где выше риск провалиться под лед и как помочь себе, если оказался в воде.

По тонкому льду: хабаровчане рискуют жизнью ради рыбалки Фото: Сергей ПЯТКОВ

По тонкому льду: хабаровчане рискуют жизнью ради рыбалкиФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 21.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Жилье без секса: излишне эротизированная реклама стала проблемой застройщика в Хабаровске
В Комсомольске пропала 16-летняя воспитанница детского дома, в ситуации разбираются следователи
Подъемные для молодых педагогов в Хабаровском крае увеличили в два раза
В Хабаровске состоялся семинар-совещание руководителей и партийного актива региональных отделений КПРФ по ДФО
В Комсомольске гостья из гостиницы пропала вместе с деньгами постояльца
В ЕАО выращивать и перерабатывать сою будут с помощью современных технологий
В Биробиджане 14 домов остались без горячей воды 26 ноября
Из горящего здания в Хабаровске спасли мужчину с резаной раной
Часть комсомольчан останется без электричества 28 и 29 ноября
Добрые волшебники Хабаровска собирают подарки для детей из малоимущих семей
Школьник в Хабаровске переходил дорогу на зеленый свет и попал под машину
Хабаровский край получил очередной транш для подтопленцев