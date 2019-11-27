Бездомных животных в Хабаровском крае ждет стерилизация

27 Нояб. 07:01 2019-11-28T06:21:00+03:00

Хабаровск эфир 28_11_19 08-00 - 09-00 00:00 00:00

С Нового года в Хабаровском крае заработает закон, согласно которому изменятся правила отлова бездомных животных. Теперь поимку обяжут фиксировать на камеру. Более того, собак будут стерилизовать, а значит потребуется длительная передержка в ветлечебницах и свободные места. Но и это еще не все, каждому питомцу присвоят именную метку. Обо всем подробно рассказала заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина.