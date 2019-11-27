2019-11-28T06:21:00+03:00
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Бездомных животных в Хабаровском крае ждет стерилизация

Бездомных животных в Хабаровском крае ждет стерилизацияБездомных животных в Хабаровском крае ждет стерилизацияФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 28 ноября на частоте 88,3 FM

Хабаровск эфир 28_11_19 08-00 - 09-00

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С Нового года в Хабаровском крае заработает закон, согласно которому изменятся правила отлова бездомных животных. Теперь поимку обяжут фиксировать на камеру. Более того, собак будут стерилизовать, а значит потребуется длительная передержка в ветлечебницах и свободные места. Но и это еще не все, каждому питомцу присвоят именную метку. Обо всем подробно рассказала заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина.

Бездомных животных в Хабаровском крае ждет стерилизация Фото: Сергей ПЯТКОВ

Бездомных животных в Хабаровском крае ждет стерилизацияФото: Сергей ПЯТКОВ

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