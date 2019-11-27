Бездомных животных в Хабаровском крае ждет стерилизация
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Хабаровск эфир 28_11_19 08-00 - 09-00
С Нового года в Хабаровском крае заработает закон, согласно которому изменятся правила отлова бездомных животных. Теперь поимку обяжут фиксировать на камеру. Более того, собак будут стерилизовать, а значит потребуется длительная передержка в ветлечебницах и свободные места. Но и это еще не все, каждому питомцу присвоят именную метку. Обо всем подробно рассказала заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина.
Бездомных животных в Хабаровском крае ждет стерилизацияФото: Сергей ПЯТКОВ