2019-11-29T08:32:27+03:00
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Ледяные дворы: хабаровские «управляйки» забыли про свои обязанности

Ледяные дворы: хабаровские «управляйки» забыли про свои обязанностиЛедяные дворы: хабаровские «управляйки» забыли про свои обязанностиФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 29 ноября на частоте 88,3 FM

Виктория Кашевская 29_11_19

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Снегопад в Хабаровском крае закончился еще в прошлую субботу. А дворы по всей видимости управляющие компании не собираются убирать. Причем не ото снега, а ото льда. Эта проблема не одной дворовой территории. А между тем, жители платят за уборку каждый месяц. В квитанции есть такая статья, как «содержание и текущий ремонт многоквартирного дома». Как заставить выполнять свои обязанности коммунальщиков рассказала заместитель начальника главного управления - начальник управления госжилнадзора краевого правительства Виктория Кашевская.

Ледяные дворы: хабаровские «управляйки» забыли про свои обязанности Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ледяные дворы: хабаровские «управляйки» забыли про свои обязанностиФото: Сергей ПЯТКОВ

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