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Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик»

Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик»Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик»Фото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 29 ноября на частоте 88,3 FM

Щелкунчик 29_11_19

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На следующей неделе в Городском дворце культуры состоится показ сказки-балета «Щелкунчик». Это уникальный проект для Хабаровска. Основные исполнители – участники детских творческих коллективов. Всего заняты 100 человек. О премьере, современных решениях в спектакле и не только расскажут гости радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». В 9 утра к нам студию заглянули директор «Хабаровского центра хореографического искусства» Елена Кудреватых и главный балетмейстер, хореограф-постановщик Лилия Попова.

Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кстати, сказку-балет «Щелкунчик» можно посмотреть 8 и 15 декабря в ГДК. Подробная информация по приобретению билетов по телефонам 21-54-85 или 21-64-04.

Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик» Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик»Фото: Администрация Хабаровска

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