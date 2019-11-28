28 Нояб. 01:00 2019-11-29T08:27:22+03:00

Щелкунчик 29_11_19 00:00 00:00

На следующей неделе в Городском дворце культуры состоится показ сказки-балета «Щелкунчик». Это уникальный проект для Хабаровска. Основные исполнители – участники детских творческих коллективов. Всего заняты 100 человек. О премьере, современных решениях в спектакле и не только расскажут гости радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». В 9 утра к нам студию заглянули директор «Хабаровского центра хореографического искусства» Елена Кудреватых и главный балетмейстер, хореограф-постановщик Лилия Попова.

Хабаровчане впервые покажут на сцене Городского дворца культуры балет «Щелкунчик»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кстати, сказку-балет «Щелкунчик» можно посмотреть 8 и 15 декабря в ГДК. Подробная информация по приобретению билетов по телефонам 21-54-85 или 21-64-04.