2019-12-02T07:02:12+03:00
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Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Хабаровчанка отправится за короной на «Мисс Россия»

Хабаровчанка отправится за короной на «Мисс Россия»Хабаровчанка отправится за короной на «Мисс Россия»Фото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 2 декабря на частоте 88,3 FM

Анна Карпусь 02_12_19

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Амбициозные и красивые собрались в Хабаровске, чтобы побороться за статус «Мисс Дальний Восток». Но, только одна смогла покорить сердце жюри и удостоиться короны. Хабаровчанка Дарья Немаева после победы на региональном конкурсе, теперь отправится на «Мисс Россия», чтобы привезти в родной город корону. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - директор Дальневосточного театра моды Анна Карпусь. О перспективах нашей красавицы на 88,3 FM.

Хабаровчанка отправится за короной на «Мисс Россия» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровчанка отправится за короной на «Мисс Россия»Фото: Сергей ПЯТКОВ

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