ВИЧ - не приговор: как в Хабаровске борются с заболеванием

1 Дек. 11:40 2019-12-02T07:06:26+03:00

Анна Кузницова 02_12_19 00:00 00:00

Долгие годы ВИЧ был заболеванием со смертельным приговором. Между тем, многие до сих пор придерживаются этого мнения. Однако медицина не стоит на месте и говорит давно об обратном. С ВИЧ можно жить и даже рожать детей. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями минздрава Хабаровского края Анна Кузнецова. Как проходит работа с инфицированными и сколько жителей Хабаровского края живут с таким статусом. Об этом и не только на 88,3 FM!