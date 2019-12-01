ВИЧ - не приговор: как в Хабаровске борются с заболеванием
Прямой эфир 2 декабря на частоте 88,3 FM
Анна Кузницова 02_12_19
Долгие годы ВИЧ был заболеванием со смертельным приговором. Между тем, многие до сих пор придерживаются этого мнения. Однако медицина не стоит на месте и говорит давно об обратном. С ВИЧ можно жить и даже рожать детей. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями минздрава Хабаровского края Анна Кузнецова. Как проходит работа с инфицированными и сколько жителей Хабаровского края живут с таким статусом. Об этом и не только на 88,3 FM!
ВИЧ - не приговор: как в Хабаровске борются с заболеваниемФото: Сергей ПЯТКОВ