Обыкновенное чудо: в Хабаровском музыкальном театре премьера

2 Дек. 08:09 2019-12-03T06:54:22+03:00

ХМТ Обыкновенное Чудо 03_12_19 00:00 00:00

Шестого декабря в Хабаровском музыкальном театре состоится долгожданная премьера спектакля «Обыкновенное чудо». Это знаменитая пьеса-сказка Евгения Шварца. Тридцать лет назад одноименный музыкальный фильм в постановке Марка Захарова завоевал всенародную любовь. Подробней о премьере рассказали директор Хабаровского музыкального театра Константин Зайнулин, режиссер-постановщик Николай Покотыло и хореограф Марина Суконцева.