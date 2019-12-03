Ипотека под два процента: будет ли бум жилья в Хабаровске

СЕГОДНЯ 00:44 2019-12-03T06:53:32+03:00

Илья Курчаков 03_12_19 00:00 00:00

Некоторые риэлторы утверждают, что рынок жилья в Хабаровске затих перед бурей. А буря - это и есть ипотека под два процента годовых для дальневосточников, которая по заверениям властей станет доступна уже до конца этого года. Вызовет ли это бум жилья в краевом центре, как обстоят дела на рынке недвижимости, как рефинансировать ипотеку и кто такой ипотечный брокер. Об и не только поговорили с генеральным директором федерального агентства недвижимости «Перспектива 24» Ильей Курчаковым.