2019-12-03T06:53:32+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Ипотека под два процента: будет ли бум жилья в Хабаровске

Ипотека под два процента: будет ли бум жилья в ХабаровскеИпотека под два процента: будет ли бум жилья в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 3 декабря на частоте 88,3 FM

Илья Курчаков 03_12_19

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Некоторые риэлторы утверждают, что рынок жилья в Хабаровске затих перед бурей. А буря - это и есть ипотека под два процента годовых для дальневосточников, которая по заверениям властей станет доступна уже до конца этого года. Вызовет ли это бум жилья в краевом центре, как обстоят дела на рынке недвижимости, как рефинансировать ипотеку и кто такой ипотечный брокер. Об и не только поговорили с генеральным директором федерального агентства недвижимости «Перспектива 24» Ильей Курчаковым.

Ипотека под два процента: будет ли бум жилья в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ипотека под два процента: будет ли бум жилья в ХабаровскеФото: Сергей ПЯТКОВ

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