Инвестируй с умом: какие сферы в Хабаровском крае перспективны для бизнеса

3 Дек. 04:33 2019-12-04T06:23:33+03:00

Андрей Сухоруков 04_12_19 00:00 00:00

Хочешь инвестировать и не знаешь в какую сферу? Или может, есть проблемы с подготовкой документации? Эти и другие вопросы легко решить в «Агентстве инвестиций и развития Хабаровского края». В гостях - директор по развитию «Агентства инвестиций и развития Хабаровского края» Андрей Сухоруков. С 8 утра узнали, какую помощь специалисты организации оказывают инвесторам, какие направления наиболее перспективны в регионе, какова доля иностранных инвестиций в этом году и многое другое.