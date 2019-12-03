Что изменится для хабаровских предпринимателей в 2020 году
Прямой эфир 4 декабря на частоте 88,3 FM
Наталья Рехтина 04_12_19
Какие изменения ждут предпринимателей уже в следующем году, как будут выстраивать диалог между предпринимателями и властью, на какие чаще всего сетуют проблемы бизнесмены и какие из обращений удалось решить в течение 2019 года. Об этом и не только поговорили с заместителем министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Натальей Рехтиной.
Что изменится для хабаровских предпринимателей в 2020 годуФото: Сергей ПЯТКОВ