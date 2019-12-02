2019-12-03T08:27:09+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Отмечаем! Есть на выбор либо день хоккея, либо день домашних животных

Отмечаем! Есть на выбор либо день хоккея, либо день домашних животныхОтмечаем! Есть на выбор либо день хоккея, либо день домашних животныхФото: Борис КОКУРИН

Слушайте эфир от 2 декабря 2019 года на 88,3 FM

эксперт 2_12_2019

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Хоккейный клуб с мячом "СКА-Нефтяник" с завидным постоянством продолжает выигрывать в домашних матчах. При этом команда - действующий чемпион страны - находится в сложной ситуации. Ещё летом клуб обновил половину своих игроков. О русском хоккее, о секрете успеха в трудной ситуации в студии радио "Комсомольская Правда - Хабаровск" по поговорили с пресс-секретарем "СКА-Нефтяника" Виталием Афанасьевым и вратарём команды Виктором Каменевым.

Отмечаем! Есть на выбор либо день хоккея, либо день домашних животных Фото: Сергей ПЯТКОВ

Отмечаем! Есть на выбор либо день хоккея, либо день домашних животныхФото: Сергей ПЯТКОВ

Меняется законодательство, касающиеся содержания домашних животных. Есть предложение об обязательном чипирование. 15 лет назад такая практика появилась в европейских странах и теперь они говорят, что навели в этой сфере порядок. Нам пока только это предстоит.

Почти одновременно с выходом законопроекта о чипирование был подписан премьер-министром Д.Медведевым закон, который обязывает открыть продухи в подвалах. Это позволит бездомным животным пережить холода в тепле. Подробнее об юридических изменениях, в том числе и новом региональном законе, нам рассказала депутат Законодательной думы Хабаровского края, зоозащитница Наталья Коваленко.

Отмечаем! Есть на выбор либо день хоккея, либо день домашних животных Фото: Сергей ПЯТКОВ

Отмечаем! Есть на выбор либо день хоккея, либо день домашних животныхФото: Сергей ПЯТКОВ

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