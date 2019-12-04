2019-12-05T05:59:54+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

«Ватрушки» наготове: в Хабаровске зальют огромную ледяную горку

«Ватрушки» наготове: в Хабаровске зальют огромную ледяную горку«Ватрушки» наготове: в Хабаровске зальют огромную ледяную горкуФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 5 декабря на частоте 88,3 FM

Сосновка 05_12_19

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На дворе зима, а значит, пора готовить сани, лыжи и ледянки. И, конечно, отправляться на выходных, на базу отдыха «Сосновка». Там обещали залить гигантскую горку. Как провести отдых с пользой рассказали генеральный директор ЦСО «Сосновка» Игорь Малышевский и директор по развитию ЦСО «Сосновка» Александра Кравчук.

«Ватрушки» наготове: в Хабаровске зальют огромную ледяную горку Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Ватрушки» наготове: в Хабаровске зальют огромную ледяную горкуФото: Сергей ПЯТКОВ

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