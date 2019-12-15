2019-12-16T06:32:20+03:00
Это - Хабаровск!
Надежда ВЫХОДЦЕВАУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Ломать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 год

Ломать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 годЛомать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 годФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 16 декабря на частоте 88,3 FM

Вячеслав Тюгун 16_12_19

00:00
00:00

Сколько за этот год в Хабаровске удалось ввести в строй жилья, в каких районах еще продолжается строительство домов, за счет, каких средств ведется строительство коммуникаций и как затраты отразятся на стоимости квадратного метра жилья. Об этом и не только поговорили с начальником отдела разрешительной документации департамента архитектуры строительства и землепользования администрации города Хабаровска Вячеславом Тюгуном.

Ломать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 год Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ломать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 годФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 26.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Хабаровске спасатели дважды за сутки выезжали на места аварий
Алиментщику в Хабаровске ненадолго ограничили свободу
Молодым семьям в Комсомольске напомнили о жилищной программе
Могилу контр-адмирала Несвицкого в Хабаровске признали объектом культурного наследия
В Хабаровске презентуют уникальное издание «Нанайцы»
В Хабаровском крае объявили мобилизационный сбор офицеров и генералов
Хабаровск в режиме онлайн следит за установкой елки на площади Ленина
В заповеднике Хабаровского края прокладывают зимнюю дорогу
В посольстве Киргизии отреагировали на ситуацию с избитыми водителями в Хабаровске
Владельцу кафе в Хабаровском крае придется решить проблему со свиным окороком
В Комсомольске прояснили ситуацию с фейерверком
Чиновникам в Хабаровском крае указали на свалку
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
Смертельная авария случилась на заснеженной дороге в ЕАО
Автолюбителей в ЕАО лишили возможности скрывать госномера от камер на дорогах
В Хабаровском крае на смену циклону из Китая придет непогода из Якутии
В Комсомольске директор страховой компании руководил мошенниками
Спасатели в ЕАО на руках вынесли бабушку из горящего дома
В Хабаровске на 1-8 января 2020 года изменят расписание автобусов
Бизнесмены оплатят новый туркомплекс на набережной в Хабаровске
Посольство республики Беларусь в Хабаровске возглавил Валерий Сахно