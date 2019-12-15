15 Дек. 09:52 2019-12-16T06:32:20+03:00

Ломать - не строить: сколько жилья удалось сдать в Хабаровске за 2019 год Фото: Борис КОКУРИН

Вячеслав Тюгун 16_12_19 00:00 00:00

Сколько за этот год в Хабаровске удалось ввести в строй жилья, в каких районах еще продолжается строительство домов, за счет, каких средств ведется строительство коммуникаций и как затраты отразятся на стоимости квадратного метра жилья. Об этом и не только поговорили с начальником отдела разрешительной документации департамента архитектуры строительства и землепользования администрации города Хабаровска Вячеславом Тюгуном.