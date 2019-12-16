Хабаровчане бьют тревогу: пока производители считают прибыль, дети травятся снюсами

16 Дек. 06:38 2019-12-17T07:32:43+03:00

Снюс 17_12_19 00:00 00:00

СМИ пестрят заголовками о том, что дети в школах жуют снюс, некий заменитель табака, а потом оказываются в больнице. Проблема такого заменителя заключается в том, что это не табак и под закон он не попадает. А значит изделие может купить любой желающий, чем пользуются дети. Как в школах Хабаровске ведут борьбу со снюсом, чем он опасен и, как могут помочь в такой ситуации анонимные тестирование в учреждениях образования. В ситуации разбирались вместе с врачом психиатром-наркологом Краевой клинической психиатрической больницы, врачом высшей категории Евгенией Крюковская и и.о начальника отдела по допобразованию, воспитательной работе управления образования администрации города Хабаровска Андрей Русинов.