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Зимний двор: хабаровчане готовятся к Новому году и выигрывают гранты

Зимний двор: хабаровчане готовятся к Новому году и выигрывают грантыЗимний двор: хабаровчане готовятся к Новому году и выигрывают грантыФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 17 декабря на частоте 88,3 FM

Виталий Федоров 17_12_19

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Хабаровск в преддверии Нового года с каждым днем становится краше. Собственники многоквартирных домов не отстают, и наводят порядок во дворах в рамках конкурса «Лучший зимний двор, лучший новогодний фасад многоквартирного дома». Как присоединится к смотру, когда закончится прием заявок, какой приз ждет собственников, а также, как двор может попасть в федеральную программу «Формирование современной городской среды». Об этом и не только поговорили с заместителем начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска Виталием Федоровым.

Зимний двор: хабаровчане готовятся к Новому году и выигрывают гранты Фото: Сергей ПЯТКОВ

Зимний двор: хабаровчане готовятся к Новому году и выигрывают грантыФото: Сергей ПЯТКОВ

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