Традиции не забыты: как хабаровчане будут встречать Новый год

19 Дек. 06:02 2019-12-20T07:35:16+03:00

Роман Зыков 20_12_19 00:00 00:00

В преддверие Нового года хабаровчане украшают свои дома, ставят елки и готовят к встрече 2020. У многих праздник ассоциируется с запахом мандарин, у кого-то с теплой домашней атмосферой. К слову, именно так принято отмечать Новый год - в семейном кругу. А какие традиции нами давно позабыты и как раньше встречали главный праздник страны. Об этом и не только поговорим с председателем «Фонда развития русской культуры» Романом Зыковым.