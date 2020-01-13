Диспансеризация 2019: хабаровчане прошли профилактические медицинские осмотры
Прямой эфир 14 января на частоте 88,3 FM
Татьяна Захарова 14_01_2020
Хабаровчан все чаще призывают пройти диспансеризацию. Осмотр позволяет выявить заболевания и заранее предпринять меры. К слову, людям старше 40 лет в обязательном порядке делают скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Об итогах диспансеризации за прошлый год говорили с консультантом отдела управления здравоохранения администрации города Хабаровска Татьяной Захаровой.
Диспансеризация 2019: хабаровчане прошли профилактические медицинские осмотрыФото: Сергей ПЯТКОВ