2020-01-14T06:39:43+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА

Диспансеризация 2019: хабаровчане прошли профилактические медицинские осмотры

Диспансеризация 2019: хабаровчане прошли профилактические медицинские осмотрыДиспансеризация 2019: хабаровчане прошли профилактические медицинские осмотрыФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 14 января на частоте 88,3 FM

Татьяна Захарова 14_01_2020

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Хабаровчан все чаще призывают пройти диспансеризацию. Осмотр позволяет выявить заболевания и заранее предпринять меры. К слову, людям старше 40 лет в обязательном порядке делают скрининги для ранней диагностики онкологических заболеваний. Об итогах диспансеризации за прошлый год говорили с консультантом отдела управления здравоохранения администрации города Хабаровска Татьяной Захаровой.

Диспансеризация 2019: хабаровчане прошли профилактические медицинские осмотры Фото: Сергей ПЯТКОВ

Диспансеризация 2019: хабаровчане прошли профилактические медицинские осмотрыФото: Сергей ПЯТКОВ

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В студии: Константин ТЕРЕХОВ, Ульяна КОСКИНА, Эдуард ГРИЩУК
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