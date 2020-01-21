На выход: хабаровчане и водители пассажирского транспорта продолжают конфликтовать

21 Янв. 2020 2020-01-22T07:12:56+03:00

Владимир Ощановский 22_01_12 00:00 00:00

Жалоб на водителей пассажирского транспорта Хабаровска меньше не становится, только и успеваешь лицезреть видео в социальных сетях, как рулевой угрожает, либо отказывается принимать оплату по безналу, а может и вовсе высадить из салона. Это далеко не весь список нарушений. Кстати, доброжелательностью не отличаются и некоторые кондукторы. В проблеме разбирались вместе с начальником управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска Владимиром Ощановским. И, конечно, обсудили новые правила работы мигрантов на пассажирском транспорте.