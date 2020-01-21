2020-01-22T07:12:56+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

На выход: хабаровчане и водители пассажирского транспорта продолжают конфликтовать

На выход: хабаровчане и водители пассажирского транспорта продолжают конфликтоватьНа выход: хабаровчане и водители пассажирского транспорта продолжают конфликтоватьФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 22 января на частоте 88,3 FM

Владимир Ощановский 22_01_12

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Жалоб на водителей пассажирского транспорта Хабаровска меньше не становится, только и успеваешь лицезреть видео в социальных сетях, как рулевой угрожает, либо отказывается принимать оплату по безналу, а может и вовсе высадить из салона. Это далеко не весь список нарушений. Кстати, доброжелательностью не отличаются и некоторые кондукторы. В проблеме разбирались вместе с начальником управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска Владимиром Ощановским. И, конечно, обсудили новые правила работы мигрантов на пассажирском транспорте.

На выход: хабаровчане и водители пассажирского транспорта продолжают конфликтовать Фото: Сергей ПЯТКОВ

На выход: хабаровчане и водители пассажирского транспорта продолжают конфликтоватьФото: Сергей ПЯТКОВ

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Это - Хабаровск!

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В студии: Константин ТЕРЕХОВ, Ульяна КОСКИНА, Эдуард ГРИЩУК
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