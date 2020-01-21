2020-01-22T07:08:17+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Самозанятых тут нет: хабаровчане предпочитают держать свой бизнес в тени

Самозанятых тут нет: хабаровчане предпочитают держать свой бизнес в тениСамозанятых тут нет: хабаровчане предпочитают держать свой бизнес в тениФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 22 января на частоте 88,3 FM

Сергей Мазунин 22_01_2020

00:00
00:00

В прошлом году в России ввели налог на самозанятость. Действовать он будет 10 лет. Так кто такой самозанятый, почему вдруг человек, который работал неофициально несколько лет, должен начать делать это официально, какие привилегии дает статус или с нас просто хотят стрясти налоги. Об этом и не только говорили с председателем хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергеем Мазуниным.

Самозанятых тут нет: хабаровчане предпочитают держать свой бизнес в тени Фото: Сергей ПЯТКОВ

Самозанятых тут нет: хабаровчане предпочитают держать свой бизнес в тениФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 29.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
30 Декабря 2019 1:03 - 3:02

Это - Хабаровск!

Тема: Али Мамедов: Рад, что инициативу снижения пенсионного возраста для дальневосточников поддерживают всё больше людей

В студии: Константин ТЕРЕХОВ, Ульяна КОСКИНА, Эдуард ГРИЩУК
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Хабаровском крае из цистерны на землю вылилось 60 тонн нефтепродукта
Жителей Комсомольска приглашают пройти диспансеризацию
После массовых отключений света в Хабаровском крае чиновники получили наставление от прокуратуры
Экс-таможенника в Хабаровске осудят за 41 тысячу рублей
В Хабаровском крае на семьи, решающие жилищный вопрос, потратят 784 миллионов рублей
Аэропорт в Комсомольске перестанет принимать самолеты
В Биробиджане продажа алкоголя подросткам переросла в уголовную статью
Эхо блокадного Ленинграда донеслось до молодежи в Хабаровском крае
Под Хабаровском почти тысяча человек на время осталась без отопления
Хоккеисты из Хабаровска представят ДФО в финале Спартакиады учащихся
Хабаровчане выбирают вклад «Доходный» от Россельхозбанка
Коварная собутыльница обнулила счет пьяного приятеля в Хабаровском крае
В Хабаровском музее энергетики имени В.П. Божедомова стартовал год столетия ГОЭЛРО
Дачникам-подтопленцам в Хабаровском крае поступят первые выплаты
В Хабаровске на лето набирают команду матросов-спасателей
Злой аноним опять вынудил эвакуировать детские сады в Биробиджане
Количество «заминированных» детских садов в Комсомольске увеличилось до 20
В Комсомольске пресекли контрабанду наркотиков международного уровня
В Хабаровском крае погибла пассажирка иномарки, столкнувшейся с КАМАЗом
Комсомольск в очередной раз «взорвали» сообщения о минированиях в детсадах
Многодетной семье в Хабаровском крае вручили автомобиль
В Хабаровске 650 малышей пойдут в три новых детских сада в 2020 году
Весной 2020 года в Хабаровске начнут строить крытый футбольный манеж