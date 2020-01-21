Самозанятых тут нет: хабаровчане предпочитают держать свой бизнес в тени

21 Янв. 2020 2020-01-22T07:08:17+03:00

Сергей Мазунин 22_01_2020 00:00 00:00

В прошлом году в России ввели налог на самозанятость. Действовать он будет 10 лет. Так кто такой самозанятый, почему вдруг человек, который работал неофициально несколько лет, должен начать делать это официально, какие привилегии дает статус или с нас просто хотят стрясти налоги. Об этом и не только говорили с председателем хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергеем Мазуниным.