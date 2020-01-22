2020-01-23T07:31:27+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Предприниматели Хабаровского края без поддержки не останутся

Предприниматели Хабаровского края без поддержки не останутсяПредприниматели Хабаровского края без поддержки не останутсяФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 23 января на частоте 88,3 FM

Наталья Рехтина 23_01_2020

00:00
00:00

Несмотря на ряд достижений в сфере предпринимательства, сегодня можно выделить и множество проблем. Среди них, конечно, административные барьеры, постоянные проверки, низкий процент участия в госзаказе и другое. В 8 утра обсудили, как в Хабаровском крае поддерживают предпринимателей, какие направления деятельности перспективны для нашего региона, как выстроена работа бизнеса с проверяющими лицами и есть ли административные барьеры. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - замминистра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Наталья Рехтина.

Предприниматели Хабаровского края без поддержки не останутся Фото: Сергей ПЯТКОВ

Предприниматели Хабаровского края без поддержки не останутсяФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 13.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
30 Декабря 2019 1:03 - 3:02

Это - Хабаровск!

Тема: Али Мамедов: Рад, что инициативу снижения пенсионного возраста для дальневосточников поддерживают всё больше людей

В студии: Константин ТЕРЕХОВ, Ульяна КОСКИНА, Эдуард ГРИЩУК
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Хабаровском крае из цистерны на землю вылилось 60 тонн нефтепродукта
Жителей Комсомольска приглашают пройти диспансеризацию
После массовых отключений света в Хабаровском крае чиновники получили наставление от прокуратуры
Экс-таможенника в Хабаровске осудят за 41 тысячу рублей
В Хабаровском крае на семьи, решающие жилищный вопрос, потратят 784 миллионов рублей
Аэропорт в Комсомольске перестанет принимать самолеты
В Биробиджане продажа алкоголя подросткам переросла в уголовную статью
Эхо блокадного Ленинграда донеслось до молодежи в Хабаровском крае
Под Хабаровском почти тысяча человек на время осталась без отопления
Хоккеисты из Хабаровска представят ДФО в финале Спартакиады учащихся
Хабаровчане выбирают вклад «Доходный» от Россельхозбанка
Коварная собутыльница обнулила счет пьяного приятеля в Хабаровском крае
В Хабаровском музее энергетики имени В.П. Божедомова стартовал год столетия ГОЭЛРО
Дачникам-подтопленцам в Хабаровском крае поступят первые выплаты
В Хабаровске на лето набирают команду матросов-спасателей
Злой аноним опять вынудил эвакуировать детские сады в Биробиджане
Количество «заминированных» детских садов в Комсомольске увеличилось до 20
В Комсомольске пресекли контрабанду наркотиков международного уровня
В Хабаровском крае погибла пассажирка иномарки, столкнувшейся с КАМАЗом
Комсомольск в очередной раз «взорвали» сообщения о минированиях в детсадах
Многодетной семье в Хабаровском крае вручили автомобиль
В Хабаровске 650 малышей пойдут в три новых детских сада в 2020 году
Весной 2020 года в Хабаровске начнут строить крытый футбольный манеж