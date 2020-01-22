Предприниматели Хабаровского края без поддержки не останутся

22 Янв. 2020 2020-01-23T07:31:27+03:00

Наталья Рехтина 23_01_2020 00:00 00:00

Несмотря на ряд достижений в сфере предпринимательства, сегодня можно выделить и множество проблем. Среди них, конечно, административные барьеры, постоянные проверки, низкий процент участия в госзаказе и другое. В 8 утра обсудили, как в Хабаровском крае поддерживают предпринимателей, какие направления деятельности перспективны для нашего региона, как выстроена работа бизнеса с проверяющими лицами и есть ли административные барьеры. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - замминистра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Наталья Рехтина.