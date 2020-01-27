27 Янв. 2020 2020-01-28T06:23:51+03:00

А мне лежать охота: когда в Хабаровском крае станет меньше безработных Фото: Борис КОКУРИН

Валентина Оксюта 28_01_2020 00:00 00:00

28 января, Всемирный день безработицы. К слову, число граждан, которые никак не могут подобрать себя место в престижной компании, особо не снижается. Кто-то винит в этом работодателя, а именно завышенные требования, а кто-то низкие зарплаты. Но жить то на что-то надо. В гостях радио «Комсомольская правда-Хабаровск» - карьерный консультант Валентина Оксюта. Поговорили про рынок труда в краевом центре, узнали какие специальности востребованы, и когда все будут трудоустроены, а также секреты составления удачного резюме.