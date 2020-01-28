Интернет берет бразды правления: как на такие вызовы реагируют хабаровские телевизионщики

28 Янв. 2020 2020-01-29T08:03:56+03:00

Александр Удовиченко 29_01_2020 00:00 00:00

Зритель массово уходит в интернет и постепенно вытесняет телевидение. И ведь и в правду, все сериалы или программы можно всегда посмотреть в записи, либо онлайн. Тогда зачем спрашивается нам дома телевизор? Как на такие вызовы реагируют телевезионщики? Об этом и не только говорили с главным редактором канала «6 ТВ» Александром Удовиченко.