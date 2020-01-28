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Интернет берет бразды правления: как на такие вызовы реагируют хабаровские телевизионщики

Интернет берет бразды правления: как на такие вызовы реагируют хабаровские телевизионщикиИнтернет берет бразды правления: как на такие вызовы реагируют хабаровские телевизионщикиФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 29 января на частоте 88,3 FM

Александр Удовиченко 29_01_2020

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Зритель массово уходит в интернет и постепенно вытесняет телевидение. И ведь и в правду, все сериалы или программы можно всегда посмотреть в записи, либо онлайн. Тогда зачем спрашивается нам дома телевизор? Как на такие вызовы реагируют телевезионщики? Об этом и не только говорили с главным редактором канала «6 ТВ» Александром Удовиченко.

Интернет берет бразды правления: как на такие вызовы реагируют хабаровские телевизионщики Фото: Сергей ПЯТКОВ

Интернет берет бразды правления: как на такие вызовы реагируют хабаровские телевизионщикиФото: Сергей ПЯТКОВ

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