2020-01-29T07:59:53+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Коронавирус преодолел защитный барьер: какие профилактические меры принимают в Хабаровском крае

Коронавирус преодолел защитный барьер: какие профилактические меры принимают в Хабаровском краеКоронавирус преодолел защитный барьер: какие профилактические меры принимают в Хабаровском краеФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 29 января на частоте 88,3 FM

Анна Кузницова 29_01_2020

00:00
00:00

По последним данным, число заболевших пневмонией нового типа в Китае приближается к 3 тыс. человек. Можно сказать, что защитный барьер, коронавирус преодолел, с каждым днем он распространяется на другие территории. Как долго может жить инфекция, какие в крае принимают меры предосторожности, и когда появится вакцина. В ситуации разбирались с главным инфекционистом минздрава России в Дальневосточном федеральном округе Анной Кузнецовой.

Анна Кузнецова, главный инфекционист минздрава России в Дальневосточном федеральном округе Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анна Кузнецова, главный инфекционист минздрава России в Дальневосточном федеральном округеФото: Сергей ПЯТКОВ

Скачать передачу [mp3, 28.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Комиссия аппарата уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации проверит детские учреждения Комсомольска
Биробиджанец, не желая быть битым, «подарил» приятелю игровую приставку
Участники 100-дневного похода «Хабаровск-Москва» прибудут в Биробиджан 30 января
В Минобороны России заказали усовершенствованное топливо на заводе Комсомольска
Из Комсомольска-на-Амуре «полетели» запросы на специальный статус города
В Биробиджане аннулировали брак коварного двоеженца
В поселки Тырма и Аланап Хабаровского края полностью вернули свет
Коронавирус близко: в Хабаровском крае продолжают предпринимать все возможные меры защиты
Прохожие в Хабаровске спасли пенсионера и его деньги от налетчика
Прокуратура Хабаровского края выбила жилье для семьи инвалида
В Хабаровском крае работает «горячая линия» по коронавирусу