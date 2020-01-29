75 лет Победы: какими памятными событиями запомнится эта дата в Хабаровском крае

29 Янв. 2020 2020-01-30T09:17:33+03:00

Елена Ларионова 30_01_2020 00:00 00:00

Хабаровский край готовится отметить 75-летие Победы с размахом. В регионе пройдет много памятных событий, акций и торжественных мероприятий. И вот накануне стартовал марш-бросок в память о тех, кто встал на защиту Родины. Группа военнослужащих преодолеет почти 8,5 тысяч километров с Востока на Запад через 17 регионов страны. В Москве участники планируют оказаться как раз в преддверии 9 мая. К слову, это не единственное событие, которое собираются организовать в краевом центре. В планах посадить деревья «Победы», написать «Диктант Победы» и многое другое. Об этом и не только говорили с директором Центра патриотического воспитания Еленой Ларионовой.