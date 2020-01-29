«Триумф» на «Новой звезде»: какими событиями запомнилась поездка известным хабаровчанам

29 Янв. 2020 2020-01-30T09:27:44+03:00

Триумф 30_01_2020 00:00 00:00

На радио «Комсомольская правда-Хабаровск» по традиции музыкальный четверг. А это значит, что к нам в гости заглянули солисты квартета «Триумф» Тарон Григорян и Сергей Уваров. Совсем недавно молодые люди вернулись с конкурса «Новая звезда». О результатах поездки и планах на будущее говорили в 9:00.