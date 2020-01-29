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Ульяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

«Триумф» на «Новой звезде»: какими событиями запомнилась поездка известным хабаровчанам

«Триумф» на «Новой звезде»: какими событиями запомнилась поездка известным хабаровчанам«Триумф» на «Новой звезде»: какими событиями запомнилась поездка известным хабаровчанамФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 30 января на частоте 88,3 FM

Триумф 30_01_2020

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На радио «Комсомольская правда-Хабаровск» по традиции музыкальный четверг. А это значит, что к нам в гости заглянули солисты квартета «Триумф» Тарон Григорян и Сергей Уваров. Совсем недавно молодые люди вернулись с конкурса «Новая звезда». О результатах поездки и планах на будущее говорили в 9:00.

«Триумф» на «Новой звезде»: какими событиями запомнилась поездка известным хабаровчанам Фото: Сергей ПЯТКОВ

«Триумф» на «Новой звезде»: какими событиями запомнилась поездка известным хабаровчанамФото: Сергей ПЯТКОВ

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