Хабаровск теряет деньги на соцпроекты из-за «предприимчивых» бизнесменов

30 Янв. 2020 2020-01-31T06:08:30+03:00

Сергей Гришин 31_01_2020 00:00 00:00

Центр инновационных технологий пересмотрит работу с хабаровскими предпринимателями. Это связанно с тем, что компании, арендующие помещения у организации, сдают их субарендаторам по цене в два, а то и в четыре раза дороже. А между тем, средства, заработанные предприятием, идут на реализацию городских социальных проектов. В итоге краевой центр их просто недополучает. Так как же будут складывать в дальнейшем отношения с коммерсантами? Об этом и не только говорили с директором «ЦИТ» Сергеем Гришиным.