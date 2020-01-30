2020-01-31T06:08:30+03:00
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Хабаровск теряет деньги на соцпроекты из-за «предприимчивых» бизнесменов

Хабаровск теряет деньги на соцпроекты из-за «предприимчивых» бизнесменовХабаровск теряет деньги на соцпроекты из-за «предприимчивых» бизнесменовФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 31 январе на частоте 88,3 FM

Сергей Гришин 31_01_2020

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Центр инновационных технологий пересмотрит работу с хабаровскими предпринимателями. Это связанно с тем, что компании, арендующие помещения у организации, сдают их субарендаторам по цене в два, а то и в четыре раза дороже. А между тем, средства, заработанные предприятием, идут на реализацию городских социальных проектов. В итоге краевой центр их просто недополучает. Так как же будут складывать в дальнейшем отношения с коммерсантами? Об этом и не только говорили с директором «ЦИТ» Сергеем Гришиным.

Хабаровск теряет деньги на соцпроекты из-за «предприимчивых» бизнесменов Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хабаровск теряет деньги на соцпроекты из-за «предприимчивых» бизнесменовФото: Сергей ПЯТКОВ

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