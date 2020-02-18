18 Февр. 2020 2020-02-18T11:11:21+03:00

Ипотека под 2% на строительство дома на ДВ гектаре Фото: Борис КОКУРИН

эксперт 18_02_2020 00:00 00:00

Решить жилищный вопрос можно, если построить дом на дальневосточном гектаре. Для строительства можно взять ипотечный кредит под 2% на сумму до 6 миллионов. Другие условия в студии радио "Комсомольская правда - Хабаровск" с Андреем Примаком, начальником отдела по работе с уполномоченными органами по проекту Дальневосточный гектар министерства имущественных отношений Хабаровского края.

Ипотека под 2% на строительство дома на ДВ гектареФото: Сергей ПЯТКОВ