Дальневосточный гектар: какая поддержка ждет владельцев участков в Хабаровском крае
Прямой эфир 26 февраля на частоте 88,3 FM
Андрей Примак
За весь период действия программы «Дальневосточный гектар» почти две тысячи граждан воспользовалось мерами поддержки на сумму 580 миллионов рублей. Среди них гранты на создание и ведения хозяйства, развитие семейной животноводческой фермы. Начинающим предпринимателям помогли открыть собственный бизнес. Также речь идет и о микрозаймах, льготном кредитовании и многом другом.
Разбирались во всем этом многообразие, с начальником отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений Хабаровского края Андреем Примаком.
Андрей Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 26_02_2020.