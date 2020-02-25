К тёще на блины: готовим традиционный сбитень на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»
Прямой эфир 26 февраля на частоте 88,3 FM
Хабаровская ассоциация барменов
Масленичная среда известна, как день «Тещиных блинов», но мало кто знает, что помимо традиционного мучного лакомства мамы жены, тесть должен был потчевать зятя специальными напитками. Про сбитень и не только в прямом эфире радио «Комсомольская правда- Хабаровск» рассказали, основатель «Московского дома бармена» Анатолий Павлов и президент «Хабаровской ассоциации барменов» Вадим Мурашкин.
К тёще на блины: готовим традиционный сбитень на радио «Комсомольская правда-Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Хабаровск эфир 26_02_2020.